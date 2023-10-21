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من جديد .. كتائب القسام تقصف تل أبيب

10/21/2023 7:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


وأفادت الكتائب أنها قصفت مغتصبة "نتيفوت" برشقات صاروخية.


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