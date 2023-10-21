رئيس وزراء باكستان الأسبق يعود إلى الوطن من المنفى الطوعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة Geo TV التلفزيونية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، قرر العودة إلى بلاده بعد إنهاء أربع سنوات من المنفى الاختياري في لندن.



وقالت القناة الباكستانية: "سيعود رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إلى البلاد بعد أن أنهى أربع سنوات من المنفى الاختياري".

وذكرت القناة، أن نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، سيعود إلى باكستان اليوم السبت. وقبل وصوله إلى البلاد، توجه فريق قانوني إلى المحكمة العليا في إسلام آباد وطلب الكفالة لمنع اعتقاله عند عودته.



تم القبض على شريف وأفراد عائلته في يوليو 2018 بعد أن تم نشر ما يسمى بملف بنما. وتمت إدانتهم بتهم الفساد المتعلقة باستثمار أموال غير معلنة في مصنع العزيزة للصلب الواقع في المملكة العربية السعودية.



من جانبه أكد شريف وأنصاره أن القضية ذات دوافع سياسية. وحكمت محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد على شريف بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 2.5 مليون دولار.

RT