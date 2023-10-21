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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل منذ بدء العدوان على القطاع

10/21/2023 7:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة منذ بدء العدوان.


وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، انه على اثر هذه المجازر ارتقى 3353 شهيدا، ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

وبلغ اجمالي عدد الشهداء 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلا و 967 سيدة إضافة الى 13561 جريحا.


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