صحة غزة: الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل منذ بدء العدوان على القطاع

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل منذ بدء العدوان على القطاع
التاريخ
10/21/2023 7:17:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة منذ بدء العدوان.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، انه على اثر هذه المجازر ارتقى 3353 شهيدا، ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.
وبلغ اجمالي عدد الشهداء 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلا و 967 سيدة إضافة الى 13561 جريحا.
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