علاقة مباشرة بين الخرف وتقلبات ضغط الدم
التاريخ
10/21/2023 7:17:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في دراسة جديدة نُشرت على موقع ((ساينس تيك دايلي))، أجراها باحثو جامعة جنوب أستراليا، تم تأكيد العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والإصابة بالخرف لدى كبار السن.
وأشارت النتائج إلى أن من يعانون تقلب ارتفاع ضغط الدم لديهم سبّب في انخفاض الأداء المعرفي والإدراكي والإصابة بالخرف، وهذا بمثابة علامة سريرية مبكرة.
البيان
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