نورث وست باص توقع إتفاقية تشغيل خطوط النقل العام بالحافلات الجديدة في مدن الشمال الغربي من المملكة

جدة – أصداف نيوز:

بعد قرار الهيئة العامة للنقل في تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة والذي تم فيه الإعلان عن تقسيم خطوط النقل الى 3 مناطق رئيسية هي منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي و المنطقة الجنوبية ، بدأ الإعلان عن الجهات الرسمية التي حصلت على امتياز النقل بالحافلات بين المدن السعودية من خلال حفل توقيع العقود لإطلاق مرحلة التشغيل الكامل للنقل العام بالمملكة و الذي حضره معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي المهندس الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ، وتم فيه الإعلان عن الشركات الثلاث التي فازت بامتياز النقل ، حيث حصل تحالف شركة القائد السعودية للنقل مع شركة موفنتيس على العقد الذي يحكم هذه الخدمة في شمال غرب البلاد بقيمة تزيد عن 500 مليون يورو

وقد كانت الهيئة العامة للنقل اشترطت وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع للعمل على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم

جاء بعد ذلك الإعلان عن إطلاق شركة نورث وست باص – التحالف الرسمي بين شركة القائد السعودية للنقل وشركة موفنتيس والتي ستقوم بتشغيل خطوط النقل العام بالحافلات في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة

وأضاف أنه تم تجهيز اسطول حافلات يتكون من 123 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات وتم توفير 4 مستودعات أساسية مجهزة بالكامل بالإضافة الى 4 مستودعات داعمة لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي

وتعمل هذه الخطوة بشكل كبير على تحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الحياة المعيشية لكافة أفراد المجتمع في المملكة ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستداماً يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذجاً للتنقل المتكامل في العالم

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