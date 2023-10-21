نورث وست باص توقع إتفاقية تشغيل خطوط النقل العام بالحافلات الجديدة في مدن الشمال الغربي من المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
بعد قرار الهيئة العامة للنقل في تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة والذي تم فيه الإعلان عن تقسيم خطوط النقل الى 3 مناطق رئيسية هي منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي و المنطقة الجنوبية ، بدأ الإعلان عن الجهات الرسمية التي حصلت على امتياز النقل بالحافلات بين المدن السعودية من خلال حفل توقيع العقود لإطلاق مرحلة التشغيل الكامل للنقل العام بالمملكة و الذي حضره معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي المهندس الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ، وتم فيه الإعلان عن الشركات الثلاث التي فازت بامتياز النقل ، حيث حصل تحالف شركة القائد السعودية للنقل مع شركة موفنتيس على العقد الذي يحكم هذه الخدمة في شمال غرب البلاد بقيمة تزيد عن 500 مليون يورو
وقد كانت الهيئة العامة للنقل اشترطت وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع للعمل على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم
جاء بعد ذلك الإعلان عن إطلاق شركة نورث وست باص – التحالف الرسمي بين شركة القائد السعودية للنقل وشركة موفنتيس والتي ستقوم بتشغيل خطوط النقل العام بالحافلات في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة
وأضاف أنه تم تجهيز اسطول حافلات يتكون من 123 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات وتم توفير 4 مستودعات أساسية مجهزة بالكامل بالإضافة الى 4 مستودعات داعمة لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي
وتعمل هذه الخطوة بشكل كبير على تحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الحياة المعيشية لكافة أفراد المجتمع في المملكة ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستداماً يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذجاً للتنقل المتكامل في العالم
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