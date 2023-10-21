آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب

أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً عن وجود منخفض جوي متمركز جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 9.3 شمالاً ووخط طول 61.5 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 45 إلى 55 كم/الساعة والبحر شديد الاضطراب.

مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة على جنوب بحر العرب.

ومن المتوقع

من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمقه إلى عاصفة مدارية خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 60 -80 كم/الساعة.

تتأثر الدولة تأثراً غير مباشر،

بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، ما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

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