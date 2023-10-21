السيسي: لن نقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أبداً

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا".

وقال السيسي، خلال افتتاح قمة

القاهرة للسلام ، إن "مصر تدين ترويع المدنيين" .

وأضاف:

"نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا"، مشيرا إلى أن شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالًا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية".

وأضاف أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر لم تألُ

جهداً ليلاً ونهاراً لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يوماً إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.

ولفت: "دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها تجاه ما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب

الفلسطيني.

وأكد السيسي أن مصر تعبر عن صدمتها من صمت المجتمع الدولي تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري ، مشيرا إلى أن الحل هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.

وانطلقت فعاليات

قمة "القاهرة للسلام"، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة/ شرق القاهرة/ ويبحث المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشارك في القمة أكثر من ثلاثين دولة بينهم قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وروسيا وإيطاليا وقبرص وغيرهم، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز