العاهل الأردني: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال العاهل الأردني الملك عبد الله في مستهل كلمته بقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين يعد جريمة حرب.
وتأتي القمة في حين تستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة في أعقاب هجوم لحركة (حماس) الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.
وقُتل أكثر من 4100 فلسطيني في الهجمات التي شنتها إسرائيل رداً على ذلك الهجوم، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.
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