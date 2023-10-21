العاهل الأردني: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

قال العاهل الأردني الملك عبد الله في مستهل كلمته بقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين يعد جريمة حرب.

وتأتي القمة في حين تستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة في أعقاب هجوم لحركة (حماس) الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وقُتل أكثر من 4100 فلسطيني في الهجمات التي شنتها إسرائيل رداً على ذلك الهجوم، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

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