مناقصة لإنشاء امتداد للطريق الاتحادي في الرحيب بالفجيرة

تطرح وزارة ((الطاقة والبنية التحتية)) مناقصة لإنشاء امتداد للطريق الاتحادي E87 من دوار مصنع الأسمنت، حتى الطريق الاتحادي E99 في منطقة الرحيب بالفجيرة.

بينما حددت موعد فتح المظاريف 26 أكتوبر المقبل، حيث سيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة gov.

ويشكل توفير بنية تحتية متطورة أولوية في جدول أعمال الوزارة، بينما انعكس ذلك عبر مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وتطوير الطرق الاتحادية، ومشاريعها المرتبطة بالطرق والنقل، فيما تستهدف المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، تلبية احتياجات مختلف المناطق، بهدف مواكبة النمو المتسارع، الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة، توائم تطور الإمارات وتعزز تنافسيتها الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة. وتتابع الوزارة كل الملاحظات التطويرية والاستفسارات المتعلقة بمشروعاتها من خلال قنواتها المعتمدة التي تستقبلها من مستخدمي الطرق، بما يخدم مصلحة ودعم منظومة الطرق الاتحادية.

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