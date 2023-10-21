الفرنسي يوهان زاركو متسابق براماك ريسنج يفوز بسباق أستراليا للدراجات النارية وتعثر مارتن

توج الفرنسي يوهان زاركو متسابق براماك ريسنج بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت ليحقق أول انتصار في مسيرته مع هذه الفئة المتميزة بينما فقد زميله في الفريق الإسباني خورخي مارتن المنافس على لقب البطولة المركز الأول في اللفة الأخيرة من السباق الذي أقيم في فيليب أيلاند.

وعلى غير العادة أقيم السباق اليوم السبت بعد أن قرر المنظمون تقديم موعده ليقام في موعد سباق السرعة خوفا من سوء الأحوال الجوية غدا الأحد حسبما أظهرت التنبؤات.

وهذه هي أول مرة يتم فيها تقديم موعد أحد سباقات البطولة منذ سباق جائزة هولندا الكبرى في 2015.

وحصل مارتن على مركز أول المنطلقين عندما حطم الرقم القياسي لأسرع لفة وتفوق على الجميع خلال السباق لكنه تراجع وفقد الصدارة في اللفة الأخيرة وتبخرت فرصته في الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى والصعود على منصبة التتويج بينما حصل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي على المركز الثاني.

واحتل الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو متسابق جريسيني ريسنج المركز الثالث بينما حصل مارتن على المركز الخامس خلف براد بيندر.

وبهذه النتيجة أصبح مارتن في المركز الثاني في الترتيب العام في قائمة السائقين بالبطولة متخلفا بفارق 27 نقطة عن المتصدر بانيايا.

وفي مقابلة بعد السباق قال زاركو بعد الاحتفال أمام الجمهور "إنه شعور جيد. من الصعب تصديق ما حدث.

"أخيرا حققت الفوز بعد خوض عدد كبير جدا من السباقات... أريد البكاء. لكن ليس الآن."

وقدم مارتن بداية مثالية إذ تقدم بفارق واضح على بقية أقرانه بعد الانطلاق بينما كان بيندر في المركز الثاني في حين تراجع بانيايا إلى المركز الرابع.

وبعد الانطلاق من المركز السادس تقدم دي جيانانتونيو إلى المركز الثالث وضغط على بيندر الذي كان يحاول اللحاق بصاحب الصدارة دون جدوى.

وبعد ذلك وقبل أخر تسع لفات من النهاية نجح دي جيانانتونيو في التقدم إلى المركز الثاني متجاوزا بيندر لكن بيندر وزاركو استمروا في المطاردة حتى المراحل الأخيرة.

وتقدم زاركو إلى المركز الثاني وأدرك فرصته في تجاوز زميله مارتن بينما كان بانيايا يواصل الضغط.

وعن ذلك قال زاركو "قدمت بداية جيدة واضطررت للقتال في البداية. بعد ذلك حققت سرعة واضحة.

"تفوق مارتن تماما. وحاولت المحافظة على إطارات دراجتي. وبعد ذلك حاولت الهجوم ولدهشتي رأيت مارتن يتراجع. لذا أدركت أن بوسعي تحقيق شيء."

ومع الوصول لخط النهاية نجح دي جيانانتونيو وبيندر أيضا في تجاوز مارتن الذي سبق وتعرض لحادث بينما كان في صدارة سباق جائزة إندونيسيا الكبرى الأسبوع الماضي أيضا.

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