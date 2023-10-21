ممثلون في هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع ممثلون بارزون في هوليوود بينهم كيت بلانشيت وخواكين فينيكس ورامي يوسف وأندرو غارفيلد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، يحضّونه فيها على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وطلبت عشرات الشخصيات في هوليوود من بايدن العمل على "وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل تفادياً لخسارة مزيد من الأرواح".
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع artists4ceasefire (أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ): "نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن".
وأضافت أنّ "إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي".
وتأتي هذه الرسالة التي وقعها أيضاً جون ستيوارت والمغنية دوا ليبا وسوزان ساراندون وتشانينغ تاتوم، بعد أسبوع من توقيع مئات الشخصيات في هوليوود رسالة مفتوحة تدين "الأعمال الوحشية" التي ارتكبها مقاتلو حماس.
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