ممثلون في هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

رفع ممثلون بارزون في هوليوود بينهم كيت بلانشيت وخواكين فينيكس ورامي يوسف وأندرو غارفيلد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، يحضّونه فيها على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وطلبت عشرات الشخصيات في هوليوود من بايدن العمل على "وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل تفادياً لخسارة مزيد من الأرواح".

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع artists4ceasefire (أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ): "نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأضافت أنّ "إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي".

وتأتي هذه الرسالة التي وقعها أيضاً جون ستيوارت والمغنية دوا ليبا وسوزان ساراندون وتشانينغ تاتوم، بعد أسبوع من توقيع مئات الشخصيات في هوليوود رسالة مفتوحة تدين "الأعمال الوحشية" التي ارتكبها مقاتلو حماس.





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