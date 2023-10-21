مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا: الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسمة إلى قسمين واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين



كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن رؤيته وتصوره

الخاص لهوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بقوله :" "قلت دائما إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم.

وتابع"أنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان "ليو" أو إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويعتبر هالاند منافس ميسي الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وسبق لغوارديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه (مانشستر سيتي) حاليا.

وقال غوارديولا: "لقد فاز (هالاند) بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف".

وتابع "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما (ميسي وهالاند) يستحق ذلك (الفوز بالكرة الذهبية)، ماذا بوسعي أن أقول؟".

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر المقبل.





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