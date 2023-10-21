​مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية​

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينياً يبلغ من العمر 17 عاماً، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن مقتل "محمد سليمان عواجنة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا، يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 84 شهيداً".

وقال سكان محليون إن قوات إسرائيلية اقتمحت المخيم بعد منتصف الليل وفجرت منزلاً يُتهم صاحبه بقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.

وأضافوا أن المخيم شهد اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية وأن عدداً من الشباب ألقى الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال عملية انسحابها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتلقت اليوم ما يزيد على 100 فلسطيني من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ليتجاوز عدد المعتقلين 1000 معتقل منذ السابع من أكتوبر.

وقال سكان من قرية عارورة شمال مدينة رام الله، إن قوات إسرائيلية احتلت لفترة منزل صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس الموجود خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف السكان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات من أبناء القرية بعضهم أعضاء في حركة حماس.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بعد حول مقتل الفلسطيني أو حملة الاعتقالات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية.





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