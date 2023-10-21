مقتل 13 في ضربة جوية استهدفت وحدة سكنية بدير البلح

قالت وكالة شهاب للأنباء التابعة لـ(حماس)، إن 13 فلسطينياً على الأقل قتلوا، اليوم السبت، في ضربة جوية على وحدة سكنية في دير البلح بغزة.





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