Saturday, 21 October 2023 01:47 GMT

مقتل 13 في ضربة جوية استهدفت وحدة سكنية بدير البلح

10/21/2023 5:38:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وكالة شهاب للأنباء التابعة لـ(حماس)، إن 13 فلسطينياً على الأقل قتلوا، اليوم السبت، في ضربة جوية على وحدة سكنية في دير البلح بغزة.


اقرأ أيضاً:

انطلاق قمة "القاهرة للسلام" لبحث التطورات في غزة

​مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية​

ممثلون في هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الأولى منذ بدء الحرب.. دخول قافلة مساعدات إلى غزة عبر مصر​

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد

تصريح جديد من حماس حول الرهائن
وإغلاق ملف المدنيين

السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

أول صورة للرهينتين الأمريكيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21102023000110011019ID1107280180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث