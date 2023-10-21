غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو عن صفوف مانشستر يونايتد يستمر حتى منتصف الشهر المقبل





كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ان غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى منتصف

نوفمبر، على أن يعود الى الملاعب بعد نافذة المباريات الدولية.

ويعاني شو من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 19 اغسطس وغاب حتى الآن عن 9 مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بالاضافة الى اربع مباريات دولية في صفوف منتخب انجلترا.

وستخوض كتيبة تن هاغ سبع مباريات من الآن وحتى فترة التوقف الدولي، اعتباراً من مواجهة شيفيلد يونايتد السبت في الدوري المحلي.

ويعاني يونايتد من إصابات عدة لا سيما تلك التي تتعلق باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان-بيساكا منذ فترة، في حين اصيب في الاونة الاخيرة الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ الى اشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان امرابط في هذا المركز، لكن الاسباني عاد الى تدريبات فريقه وسيشارك في المباراة ضد شيفيلد.

وقال تن هاغ عن حالة المصابين "بالطبع باتوا قريبين (من العودة)، لكن بالنسبة الى لوك شو لا أتوقع عودته في مجموعة المباريات المقبلة. في ما يتعلق بوان-بيساكا، فقد عاود التمارين الجماعية وبالتالي سيكون ضمن التشكيلة".

وتحدث تن هاغ عن اصابة لاعب وسطه البرازيلي كازيميرو خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال تصفيات مونديال 2026 وقال في هذا الصدد "لم يكمل المباراة الأولى ثم خاض الثانية كونها كانت هامة (ضد الاوروغواي). الأمر يتعلق باصابة طفيفة وسيعود من البرازيل الاسبوع المقبل وسيتعافى ويكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي نهاية الاسبوع المقبل".

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر 6 مباريات حتى الآن في مختلف المسابقات ويحتل المركز العاشر في الدوري المحلي.

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