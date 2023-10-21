مقتل 17 موظفاً في وكالة الأونروا منذ بدء الحرب في غزّة

قتل 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مفوضها العام فيليب لازاريني، اليوم السبت.

وقال لازاريني في بيان: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة، للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح". وأوضح المسؤول، أنّ بعضهم قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم.

وقال لازاريني: "أؤكد أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة، ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة".

وأضاف: "في قطاع غزة، أدت الغارات الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى جانب أوامر الإخلاء الصادرة عن القوات الإسرائيلية، إلى نزوح مليون شخص وتسبّبت في مقتل عدد كبير جداً من المدنيين"، داعياً إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار. وأشار المسؤول الأممي، إلى أنّ مرافق وكالته أصبحت مكتظّة، في ظلّ لجوء 500 ألف شخص إليها.

وتابع: "مرة أخرى، أذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني وغير القابل للتفاوض بحماية أرواح المدنيين، أينما كانوا، وفي جميع الأوقات، والامتناع عن شنّ هجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمساكن المدنية، بما في ذلك منازل موظفي الأونروا".





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