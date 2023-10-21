انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات في غزة

انطلقت فعاليات

قمة "القاهرة للسلام"،

اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) ويبحث

المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشارك في القمة أكثر من ثلاثين دولة بينهم قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وروسيا وإيطاليا وقبرص وغيرهم، إضافة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.





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