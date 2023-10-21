برسالة إلى بايدن.. نجوم في هوليوود يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء قصف غزة

MENAFN - Palestine News Network ) هوليوود/PNN-بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون“حث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير – إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن”.

وقالوا في الرسالة " نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة 'التاريخ يراقب".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.

وجاء في الرسالة“يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)”.

(رويترز)