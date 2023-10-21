برسالة إلى بايدن.. نجوم في هوليوود يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء قصف غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
هوليوود/PNN-
بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.
وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون“حث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير – إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن”.
وقالوا في الرسالة " نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة 'التاريخ يراقب".
وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.
وجاء في الرسالة“يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)”.
(رويترز)
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