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قوات الاحتلال تقتحم منزل صالح العاروري وتحوله لثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها

10/21/2023 5:23:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بلدة عارورة شمال رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها.

وأظهرت صور تداولتها حسابات فلسطينية بيت العاروري وقد اقتحمه جنود الاحتلال وحولوه إلى مقر عسكري، كما علقت لافتة عليه مكتوب عليها "هذا كان بيت صالح العاروري وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية – رمتني بدائها وانسلت”.



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