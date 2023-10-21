انطلاق قمة“القاهرة للسلام” لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

انطلاق قمة“القاهرة للسلام” لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
10/21/2023 5:23:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- انطلقت للتو فعاليات "قمة القاهرة للسلام" بمشاركة دولية واسعة، لبحث خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وسبل تفعيل عملية السلام وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية.
يتبع ...
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