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انطلاق قمة“القاهرة للسلام” لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

10/21/2023 5:23:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- انطلقت للتو فعاليات "قمة القاهرة للسلام" بمشاركة دولية واسعة، لبحث خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وسبل تفعيل عملية السلام وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية.

يتبع ...

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