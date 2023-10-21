المكتب الإعلامي بغزة: قافلة المساعدات لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة:" إنه تزامنا مع بدء دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، فإننا ننتظر أن تقوم وكالة "الأونروا" بواجبها في توجيه هذه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة".



وحذر المكتب، في بيان له اليوم، من أن هذه القافلة المحدودة لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، ومن المهم تدشين ممر آمن يعمل على مدار الساعة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل، ويسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حاليا.

وأكد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال كافة الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدماتية والإنسانية بصورة عاجلة في ضوء قرب نفاد الوقود واستنزاف مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية ووصوله للمستوى الأدنى، وشح المواد الغذائية وانعدام الكهرباء.