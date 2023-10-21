الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة اليوم نقطة في بحر الاحتياجات

في غضون ذلك، بدأ دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر، وتوقع عبور 20 شاحنة في المرحلة الأولى.

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