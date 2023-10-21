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الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة اليوم نقطة في بحر الاحتياجات

10/21/2023 5:22:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المساعدات التي تدخل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية".


ودعت المؤسسة الفلسطينية المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى القطاع.


في غضون ذلك، بدأ دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر، وتوقع عبور 20 شاحنة في المرحلة الأولى.


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