الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة اليوم نقطة في بحر الاحتياجات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المساعدات التي تدخل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية".
ودعت المؤسسة الفلسطينية المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى القطاع.
في غضون ذلك، بدأ دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعبر، وتوقع عبور 20 شاحنة في المرحلة الأولى.
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