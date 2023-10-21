شاهد : مئات النازحين من النساء والأطفال لمستشفى القدس بغزة كملجأ آمن واسرائيل تهدد بالقصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق المئات من الفلسطينيين بغزة الذين نزحوا الى مستشفى القدس كملجأ آمن لهم في حين تلقت ادارة المستشفى اخطاراً باخلائه وتهديدا بالقصف من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
ووثق مقطع الفيديو المئات من الفلسطينيين الذين لجأوا الى المستشفى كملجأ آمن لهم من بيوتهم التي تعرضت للدمار جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة .
ووجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداء عاجلا، بعد تلقيها تهديدا من الاحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى.
وذكرت الجمعية، أن المستشفى يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.
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