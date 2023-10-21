شاهد : مئات النازحين من النساء والأطفال لمستشفى القدس بغزة كملجأ آمن واسرائيل تهدد بالقصف

MENAFN - Al Wakeel News)تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق المئات من الفلسطينيين بغزة الذين نزحوا الى مستشفى القدس كملجأ آمن لهم في حين تلقت ادارة المستشفى اخطاراً باخلائه وتهديدا بالقصف من قبل الاحتلال الاسرائيلي .

ووثق مقطع الفيديو المئات من الفلسطينيين الذين لجأوا الى المستشفى كملجأ آمن لهم من بيوتهم التي تعرضت للدمار جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة .

ووجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداء عاجلا، بعد تلقيها تهديدا من الاحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى.

وذكرت الجمعية، أن المستشفى يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.



