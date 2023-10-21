أردوغان يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.
وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.
RT
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