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أردوغان يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

10/21/2023 5:22:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.
وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

RT

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