توافد زعماء الدول إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد السبت في العاصمة الإدارية.
ومن بين الزعماء الذين وصلوا إلى مقر انعقاد القمة، جلالة الملك عبد الله الثاني، و رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وكان في استقبال الحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وستناقش قمة القاهرة للسلام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.
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