توافد زعماء الدول إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد السبت في العاصمة الإدارية.



ومن بين الزعماء الذين وصلوا إلى مقر انعقاد القمة، جلالة الملك عبد الله الثاني، و رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وكان في استقبال الحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وستناقش قمة القاهرة للسلام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.

