4 أمراض يحميك منها النوم- تعرف عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلعب النوم دورًا كبيرًا في التأثير على الصحة العامة للجسم، حيث أن هناك حاجة إلى النوم المناسب من أجل الحفاظ على للتركيز الذهني والذاكرة، وإدارة التوتر، والحفاظ على وزن الجسم المناسب، وتعزيز جهاز المناعة، ومجموعة من الاحتياجات الصحية الأخرى.أمراض يقيك منها النوم الجيد

- أمراض الجهاز التنفسي

قلة النوم تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعدوى.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 600 ألف شخص أن الأرق كان سببًا مساهمًا عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، بالإضافة إلى كونه عاملا في مدى خطورة العدوى.



- أمراض القلب

يرتبط انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب شائع في النوم، بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى سبيل المثال، 40% إلى 60% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور القلب يتم تشخيصهم أيضًا بأنهم يعانون من اضطراب التنفس أثناء النوم.

وتشمل أمراض القلب الأخرى المرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم مرض القلب التاجي، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ضغط دم مرتفع، عدم انتظام ضربات القلب، والسرطان.



- السكري

أظهر عدد من الدراسات أن الحرمان من النوم يؤدي إلى انخفاض تحمل الجلوكوز وضعف حساسية الأنسولين لدى البشر.

وتشير دراسات إضافية إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يرتفع بسبب عدم كفاية النوم، حيث تعتبر 7 أو 8 ساعات هي الفترة المثالية.



- مرض التنكس العصبي

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في كيفية إنتاج جسمك للسائل النخاعي (CSF)، ومما يتكون، وكيفية توزيع السائل النخاعي في الدماغ والحبل الشوكي.



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