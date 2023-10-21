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نيوكاسل يخطط لاستعارة نيفيز من الهلال

10/21/2023 5:22:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن نيوكاسل يخطط لاستعارة اللاعب روبن نيفيز من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أوضحت الصحيفة أن الأزمة التي يواجهها "الماكبيس" عقب إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي، أسهمت في بحثه عن بديل عاجل ينضم إلى الفريق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأضافت: "يعد روبن نيفيز من أبرز الأسماء التي يأمل النادي الإنجليزي في كسب خدماتها، خاصة أن نادي الهلال السعودي يشترك معه تحت مظلة ملكية صندوق الاستثمارات السعودي".
وتابعت: "اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً انتقل بصورة غير متوقعة إلى الهلال في الصيف رغم الاهتمام المعلن من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنذ ذلك الحين شارك اللاعب الدولي 11 مرة مع فريقه، الذي يتصدر الدوري المحلي".


وأشارت إلى أن القائمة تضم أيضاً لاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس ولاعب مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ضم روبن نيفيز.

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