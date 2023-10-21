Saturday, 21 October 2023 01:45 GMT

الأردن يحصد ميداليتين في بطولة العالم للمصارعة

10/21/2023 5:22:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك يحيى أبو طبيخ وصالح الزريقات في منافسات المصارعة الرومانية في نفس البطولة العالمية حيث يسعى أبو طبيخ وزريقات إلى الاحتفاظ بمكانتهما كبطلين حصد المنتخب الوطني ميداليتين في ببطولة العالم لأساتذة المصارعة التي أُقيمت في اليونان.
وشارك في هذه المنافسات مدرب منتخب الأردن، يحيى أبو طبيخ، وأحد أعضاء الهيئة العامة لاتحاد المصارعة الأردني، صالح الزريقات.
وتألق صالح الزريقات في فئة وزن 130 كيلوغرام وحقق الميدالية الفضية، بينما نجح يحيى أبو طبيخ في الحصول على الميدالية البرونزية.
ومن المقرر أن يشارك يحيى أبو طبيخ وصالح الزريقات في منافسات المصارعة الرومانية في نفس البطولة العالمية حيث يسعى أبو طبيخ وزريقات إلى الاحتفاظ بمكانتهما كبطلين عالميين، بعد فوزهما بالميداليتين الذهبيتين في النسخة السابقة من البطولة التي أُقيمت في بلغاريا.
الجدير بالذكر أن يحيى أبو طبيخ له دور بارز كمدرب ولاعب سابق، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير أداء المنتخبات الأردنية في البطولات العربية والعالمية، وقد حقق إنجازات تاريخية عديدة خلال مسيرته الرياضية.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21102023000208011052ID1107280129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث