أتلتيكو مدريد يقتحم سباق ضم باركو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Fichajes الإسبانية إن "أتلتيكو مدريد اقتحم سباق التعاقد مع اللاعب الموهوب فالنتين باركو، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية".ذكرت الصحيفة أنه رغم إغلاق سوق الانتقالات، ولكن لم يتوقف البحث الدؤوب عن المواهب الشابة من قبل الأندية الأوروبية، لافتة إلى أن أتلتيكو مدريد وجه أنظاره إلى نجم ناشئ واعد فالنتين باركو، الظهير الأيسر الموهوب لبوكا جونيورز الأرجنتيني.وأوضحت: "يعد مانشستر سيتي أبرز الأندية التي تراقب اللاعب الأرجنتيني الشاب إلى جانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي".وأضافت: "يعيش بوكا جونيورز مرحلة مثيرة، بعدما وصل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وقدم أداءً مميزاً في كأس الأرجنتين، وفي هذا السياق، أثبت فالنتين باركو، الظهير الأيسر الذي يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، نفسه كلاعب أساسي بلا منازع في الفريق".



وتابعت: "في الموسم الحالي، شارك باركو في 25 مباراة في مختلف المسابقات، وتألق بشكل خاص في كوبا ليبرتادوريس، حيث كان قطعة أساسية في طريق بوكا جونيورز إلى نهائي البطولة. وقد لفت أداؤه الممتاز انتباه العديد من الأندية الشهيرة التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه".

وواصلت: "ركز أتلتيكو مدريد، الذي يسعى لتعزيز صفوفه للمستقبل، اهتمامه على باركو، ومع ذلك لا تتوقف المنافسة عند هذا الحد، حيث عرض برايتون مؤخراً 10 ملايين يورو لشراء باركو، وهو العرض الذي قيل إنه غير كافٍ، بينما أظهر الظهير الأيسر الشاب نمواً سريعاً في أسلوب لعبه، وأظهر صفات في الارتباط وخلق اللعب، كما أن تعدد استخداماته يسمح له باللعب في مراكز أكثر تقدماً على الجناح الأيسر".

واختتمت: "ينوي بوكا جونيورز الاحتفاظ بباركو حتى يونيو (حزيران) 2024 على أقل تقدير، إذ أن عقده ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ما يشير إلى إمكانية البيع قبل ذلك الحين، بينما بدأ أتلتيكو مدريد بالفعل في استكشاف توقيعه، لكن المنافسة بين الأندية الأوروبية على هذا اللاعب الواعد ستكون بلا شك شديدة في فترة الانتقالات الصيفية".

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