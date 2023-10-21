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لسبب غامض.. غرفة فار سرية في الدوري الإسباني

10/21/2023 5:22:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم العمل على تقليص الأخطاء التحكيمية، باستخدام وسائل جديدة في المسابقات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت السنوات الأخيرة تورط العديد من الأندية الإسبانية في قضايا مشبوهة بالجملة، فيما يتعلق بالتواطؤ مع بعض المسؤولين عن كرة القدم المحلية.
ويأتي برشلونة على رأس هذه الأندية، بعد فضيحة خوسيه نيغريرا رئيس لجنة الحكام السابق في الدوري الإسباني.
وعانت بعض الأندية من الأخطاء الفادحة رغم وجود تقنية الفيديو "الفار"، حيث تقدم أكثر من طرف بعدة شكاوي بشأن تراجع المستوى التحكيمي.
وبناء على ذلك، كشف الحكم الإسباني المعتزل إسترادا فيرنانديز، مفاجأة كبرى متعلقة بوجود غرفة فار سرية في المباريات من أجل تقليص الأخطاء.
وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك غرفة سرية للفار في المباريات وتكون بعيدة عن الغرفة الأساسية".
وأكد الحكم الإسباني أنه تم "اعتماد هذه الغرفة بداية من الموسم قبل الماضي، خوفا من سقوط تقنية الفيديو الأساسية في أخطاء مؤثرة".
وأتم قائلا: "الاتحاد الإسباني أنشأ هذه الغرفة دون شرح ذلك علنًا لرابطة الدوري أو للأندية، ومنحونا المزيد من العمل مع مسؤوليات ليست من مسؤوليتنا".

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