الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الجهات الوهمية تطلب من المواطنين بيانات خاصة سواء مالية أو بنكية أو الدفع المسبق، من خلال رسائل أو روابط عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.



وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي جهة حكومية أو بنكية تطلب معلومات مالية أو بنكية من المواطنين بهذه الطرق.



ودعت إلى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها، وعدم قيام المواطنين بمشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة، بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة، حيث أصبح هناك الكثير من الروابط التي تنتحل شخصيات ومؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص، تعد المتلقي بربح أو توفير وظائف.

