انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد موقع "واينت" العبري، بوقوع انفجار ليل الجمعة/ السبت قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا في قبرص، مشيرا إلى أن المنفذين من أصول سورية.
وقال الموقع إن الحادث لم يسبب أي إصابات.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام القبرصية، فقد ألقي القبض على شخص واحد واحتجز ثلاثة آخرون لاستجوابهم للاشتباه في ضلوعهم في الانفجار.
ولفتت إلى أن عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات وصلوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن الحادث نتج عن قنبلة محلية الصنع في البلاد .
روسيا اليوم
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