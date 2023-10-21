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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

10/21/2023 5:22:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع "واينت" العبري، بوقوع انفجار ليل الجمعة/ السبت قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا في قبرص، مشيرا إلى أن المنفذين من أصول سورية.
وقال الموقع إن الحادث لم يسبب أي إصابات.


ووفقا لتقارير وسائل الإعلام القبرصية، فقد ألقي القبض على شخص واحد واحتجز ثلاثة آخرون لاستجوابهم للاشتباه في ضلوعهم في الانفجار.


ولفتت إلى أن عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات وصلوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن الحادث نتج عن قنبلة محلية الصنع في البلاد .

روسيا اليوم


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