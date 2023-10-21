Saturday, 21 October 2023 01:44 GMT

زيوغانوف: بايدن يؤجج نيران حرب عالمية ثالثة

10/21/2023 5:22:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤجج "نار الحرب العالمية الثالثة".


وقال زيوغانوف، خلال افتتاح مؤتمر اللجنة المركزية للحزب: "مؤخرا، طار بايدن المسن إلى الشرق الأوسط، وبدلا من أن يطالب بالجلوس خلف طاولة المفاوضات، أخذ يحرض مرة أخرى على الحرب... لقد شاهدت خطابه لمواطني أمريكا... والذي فيه، في الحقيقة يقوم بإشعال نار الحرب العالمية الثالثة".
وفي وقت سابق، اقترح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن يجري بايدن مناظرة "في فئته العمرية" - مع رئيس الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي غينادي زيوغانوف.


في صباح يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

RT

MENAFN21102023000208011052ID1107280124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث