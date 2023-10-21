Saturday, 21 October 2023 01:44 GMT

الكابتن محمد الخشمان يقترح إنشاء صندوق دائم لدعم غزة ويعلن عن تبرع ضخم

10/21/2023 5:22:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظل الأحداث المستمرة في فلسطين وتزايد المعاناة اليومية لأهل غزة، أجرى الكابتن محمد الخشمان اتصالاً مباشراً خلال البث المشترك الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية والتلفزيون الأردني.

خلال الاتصال، أشاد الخشمان بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية. وعقب هذه الإشادة، أعلن الخشمان عن تبرع شخصي قدره 25 ألف دينار أردني باسمه وبالتعاون مع الخطوط الأردنية للطيران وحزب الاتحاد الوطني الأردني.
تلا ذلك إعلانه عن مقترحه لإنشاء صندوق دائم يهدف خصيصًا لدعم أهل غزة. وأكد على أن الشعب الأردني بكافة فئاته ومكوناته يقف بصفٍ واحدٍ خلف الشعب الفلسطيني، مشددًا على الروابط الوثيقة والعميقة بين الشعبين. وبرزت في حديثه رؤيته لكيفية تعزيز الدعم المقدم لغزة من خلال هذا الصندوق.

أكد على أهمية تحويل الدعم الشفهي إلى أفعال ملموسة من خلال تقديم التبرعات المالية والمساعدات العينية. وأعلن أيضًا عن تبرعه بنسبة 5% من إجمالي دخل مجموعة شركاته للمساهمة في تمويل الصندوق المقترح.
وأشار الخشمان إلى أن الدعم المالي هو جزء من الدعم الكلي الذي يجب تقديمه، حيث يجب أن يرافقه دعم معنوي وسياسي قوي لأهل غزة. وشدد على أهمية دور الشباب والمجتمع المدني في رفع الوعي حول تحديات غزة وتحقيق التضامن العربي.
وفي نهاية المشاركة، دعا الكابتن محمد جميع أبناء الأمة العربية إلى التضامن والمشاركة الفعالة في دعم أهل غزة، مشيرًا إلى أن المسؤولية ليست فردية أو حكومية فقط، بل هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها كل فرد في المجتمع.
يُذكر أن الكابتن محمد الخشمان هو شخصية بارزة في المجتمع الأردني، وله العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية في الأردن والعالم العربي.

MENAFN21102023000208011052ID1107280123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث