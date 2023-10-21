الكابتن محمد الخشمان يقترح إنشاء صندوق دائم لدعم غزة ويعلن عن تبرع ضخم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظل الأحداث المستمرة في فلسطين وتزايد المعاناة اليومية لأهل غزة، أجرى الكابتن محمد الخشمان اتصالاً مباشراً خلال البث المشترك الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية والتلفزيون الأردني.

خلال الاتصال، أشاد الخشمان بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية. وعقب هذه الإشادة، أعلن الخشمان عن تبرع شخصي قدره 25 ألف دينار أردني باسمه وبالتعاون مع الخطوط الأردنية للطيران وحزب الاتحاد الوطني الأردني.

تلا ذلك إعلانه عن مقترحه لإنشاء صندوق دائم يهدف خصيصًا لدعم أهل غزة. وأكد على أن الشعب الأردني بكافة فئاته ومكوناته يقف بصفٍ واحدٍ خلف الشعب الفلسطيني، مشددًا على الروابط الوثيقة والعميقة بين الشعبين. وبرزت في حديثه رؤيته لكيفية تعزيز الدعم المقدم لغزة من خلال هذا الصندوق.

أكد على أهمية تحويل الدعم الشفهي إلى أفعال ملموسة من خلال تقديم التبرعات المالية والمساعدات العينية. وأعلن أيضًا عن تبرعه بنسبة 5% من إجمالي دخل مجموعة شركاته للمساهمة في تمويل الصندوق المقترح.

وأشار الخشمان إلى أن الدعم المالي هو جزء من الدعم الكلي الذي يجب تقديمه، حيث يجب أن يرافقه دعم معنوي وسياسي قوي لأهل غزة. وشدد على أهمية دور الشباب والمجتمع المدني في رفع الوعي حول تحديات غزة وتحقيق التضامن العربي.

وفي نهاية المشاركة، دعا الكابتن محمد جميع أبناء الأمة العربية إلى التضامن والمشاركة الفعالة في دعم أهل غزة، مشيرًا إلى أن المسؤولية ليست فردية أو حكومية فقط، بل هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها كل فرد في المجتمع.

يُذكر أن الكابتن محمد الخشمان هو شخصية بارزة في المجتمع الأردني، وله العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية في الأردن والعالم العربي.