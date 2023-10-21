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قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

10/21/2023 5:22:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إن الحزب سيكون حاضرا في كل جبهة بصواريخه وسلاحه.


وأضاف في كلمة خلال حفل تأبين شهداء في بلدة كونين جنوبي لبنان، أن العالم الغربي هبّ للدفاع عن إسرائيل لأنه شعر أنها في خطر.


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