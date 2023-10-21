قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا
التاريخ
10/21/2023 5:22:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إن الحزب سيكون حاضرا في كل جبهة بصواريخه وسلاحه.
وأضاف في كلمة خلال حفل تأبين شهداء في بلدة كونين جنوبي لبنان، أن العالم الغربي هبّ للدفاع عن إسرائيل لأنه شعر أنها في خطر.
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