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كيف تعرف أنك ما تزال ناقلا للعدوى بعد تعافيك من المرض؟

10/21/2023 4:50:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - كيف يمكن لشخص أن يعرف ما إذا كان ناقلًا للعدوى؟ وما متوسط المدة التي يمكنه خلالها نقل العدوى للآخرين، لفيروسات مثل كورونا، أو الانفلونزا، أو الفيروس المخلوي التنفسي، أو نزلات البرد؟ وما الاحتياطات التي يجب على المصاب اتخاذها في المدرسة، والعمل، والمنزل؟
قالت الخبيرة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، والتي عملت سابقًا كمفوضة الصحة في مدينة بالتيمور الأميركية، إن هناك بعض الاختبارات التي قد تخبرك بأنك مصاب بالفيروس، لكن لا تفي بالغرض بعد الإصابة. الاستثناء الوحيد هو "كوفيد 19"؛ إذ بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الشخص الذي تتحسن أعراضه وكانت نتيجته سلبية بعد اختبارين لفيروس كورونا في المنزل بفارق 48 ساعة يمكن أن ينهي العزلة.
أما أحد العوامل الأكثر تعقيدًا فتتمثل بأن العديد من الأشخاص قد يستمرون بالمعاناة من الأعراض بعد انتهاء فترة العدوى، مثل السعال، لكنها لا تعكس العدوى المستمرة أو الخطر على الآخرين، وفي ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
ويمكن أن ينتشر الفيروس المسبب لـ"كوفيد 19" (SARS-CoV-2)، عبر أفراد مصابين ولا تظهر عليهم أعراض شائعة مثل السعال، والحرارة، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق. هذا الشخص مثل من يعاني من أعراض، قد يكون معديًا أيضًا.
ويقدر العلماء أن فترة العدوى القصوى لـ"SARS-CoV-2" تكون خلال 48 ساعة قبل ظهور الأعراض ثم في الأيام الخمسة الأولى بعد ذلك. توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يعزل الشخص المصاب بـ"كوفيد 19" نفسه لمدة خمسة أيام، ثم يرتدي قناعًا عالي الجودة ومناسبًا عندما يقترب من الآخرين في الأيام الخمسة التالية، ما لم تكن نتيجة اختباره سلبية باختبارين متتاليين.
بالنسبة للانفلونزا، يرجح أن يكون نقل العدوى من دون أعراض أقل شيوعًا. في حين أنها قد تنتشر قبل ظهور الأعراض، ويعتقد أن فترة العدوى القصوى تكون بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من بدء المرض.
يتمتع الفيروس المخلوي التنفسي بفترة عدوى أطول. عادةً ما يكون المصابون بفيروس RSV، وهو عدوى تنفسية شائعة جدًا يعتقد أنها تصيب كل طفل تقريبًا قبل أن يبلغ العامين، معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام بعد ظهور الأعراض، ويحتمل انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض أيضًا، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويمكن لبعض الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الاستمرار في نشر الفيروس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بعد توقف ظهور الأعراض.
أما بالنسبة لنزلات البرد، فهناك أكثر من 200 فيروس يمكن أن يسببها. وتعتمد فترة العدوى على الفيروس وصحة الفرد المصاب، لكنها تتبع عمومًا نمطًا شبيهًا باللفيروسات الأخرى.
ونظرًا لأن الأطفال يمرون بمتوسط ست حالات من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية سنويًا، والبالغين من اثنتين إلى أربع حالات، فإن هذا النوع من السياسات من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من حالات الغياب، ما يؤثر على تعلم الأطفال ونموهم.
ومن الصعب جدًا تجنب هذه العدوى الفيروسية، لكن ينبغي اتباع الأساليب الوقائية التي تنجح بالفعل. اغسل يديك، أو استخدم معقم اليدين بشكل متكرر. وتأكد من تلقي لقاحاتك بانتظام، ضمنًا لقاح "كوفيد 19" المحدث، ولقاح الانفلونزا، ولقاح RSV الجديد لمن هم في عمر 60 عامًا وما فوق. وتقلل هذه اللقاحات، بشكل حاسم، من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كما أنها تقلل من فرصة إصابتك بهذه الفيروسات المحددة.

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