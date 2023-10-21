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العلاقات المستنزفة.. كيف نحمي أنفسنا من الأذى؟

10/21/2023 4:50:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - أسئلة كثيرة أحيانا قد لا نجد لها إجابات خلال تعاملنا اليومي مع شخصيات تختلف عنا في الفكر والأسلوب وحتى في رؤيتنا للأمور، فيكون ذلك سببا في حدوث خلاف عابر أو تعارض في وجهات النظر نتيجة لتحليلات عميقة وردات فعل غير متوقعة. الاستنزاف في العلاقات يترجم في طريقة كل شخص بقراءة الموقف الحاصل، وهنا تكثر علامات الاستفهام ويبدأ الشخص بالغوص أكثر بزوايا الموضوع.
هذه العلاقات بالذات تبنى على الخوف وعدم الأمان والإرهاق الروحي والنفسي، وخاصة أن أحد الأطراف يظل طوال الوقت يحسب حساب كل كلمة وكل حركة تصدر منه قد تكون أحيانا عفوية، لكنها في نظر البعض تحمل معاني ودلالات أخرى خفية، وهذا ما يجعلها مؤذية لأصحابها تصيبهم بالقلق من كل شيء يقال.
لم تكن تعلم أسماء (35 عاما)، أن عليها أن تقدم شرحا مفصلا لكل ما تقوله أو تتصرفه، وذلك بعد اتهامات وجهتها لها إحدى صديقاتها التي أخذت كلامها إلى منحى آخر بعيد تماما عما قصدته. تقول "صعب جدا أن تحاكم على أمور لم تقصدها ولم تفكر بها أصلا، وكم هو مرهق أن يسيء فهمك حتى أقرب الناس لك"، مبينة أن تجربتها مع صديقتها علمتها أن تكون حذرة مع الجميع حتى المقربين منها، فهي لم تعد تتكلم إلا بما هو ضروري فقط لتحمي نفسها ولتكون بعيدة عن الظنون التي قد تفقدها يقينها بنفسها وأيضا تضعها في مرمى الشكوك والاتهامات بسبب رؤية البعض المحدودة وتخيلهم لأمور ليس لها أساس.
ولا تختلف عنها أمل سامي التي قررت أن تخفف من احتكاكها بالبعض، وتحديدا أولئك الذين ينظرون لأي مشكلة أو موقف بنظرة ضيقة ويحملون الكلام دلالات أخرى لا تمت للحقيقة بصلة.
وتشير إلى أنها بدأت تقلص من علاقاتها، وخاصة في محيط العمل، فليس لديها طاقة لتخضع لتحليلاتهم وردود أفعالهم، إضافة إلى أن البعض قد يشكك في نيتك دون سبب وقد يصل بهم الأذى لأن يشعروا الآخر بالذنب على أشياء هي حقه. أمل رأت أن اعتزال الناس ليس الحل، فهي لا يمكن أن تعيش وحيدة، لكنها تستطيع أن تنتقي الأشخاص المناسبين الذين يفهمونها دون شرح أو تبرير ويعرفون قصدها حتى قبل أن تتكلم.
ويجد إياد (45 عاما)، أن العلاقات المستنزفة تتسبب في بناء الحواجز بين أطرافها، وذلك عندما يصبح الحذر واجبا بسبب كثرة الظنون والاتهامات، فيتحول الشخص هنا إلى مدافع عن نفسه مهمته تقديم المبررات لكل صغيرة وكبيرة وكأنه مدان طوال الوقت، وهذا أمر متعب جدا يرهق النفسية ويفقد الشخص حقه في أن يكون على طبيعته. وبحسب رأيه، فالجميع بحاجة لعلاقات مريحة وطيبة تمنحه الحب والأمان وتتقبله كما هو مع مساعدته على التغيير للأفضل.
ومن جهتها، تبين الاختصاصية النفسية لين أبو خضر، أن العلاقات بمختلف أنواعها تكون مستنزفة لأصحابها عندما يتبادلون المشاعر السلبية والقلق، إضافة إلى جعلهم حذرين طوال الوقت منتبهين لكل ما يقولونه ومتى يقولونه وكيف يقولونه. كما تسبب العلاقات المستنزفة عدم الشعور بالراحة نتيجة الخوف من أي كلمة أو تصرف قد يتم تفسيرها على غير حقيقتها بعيدا عن المعنى المقصود، بل وأكثر من ذلك قد يصل الأمر إلى الشك واختلاق رؤية جديدة للموقف الحاصل.
وتلفت إلى ضرورة أن يراجع كل شخص نفسه ويكتشف ما إذا كان هو الشخص المخطئ والمؤذي في العلاقة أو أنه شخص حقيقي واضح في مشاعره، يعرف ما له وما عليه يحترم حدود الآخر ويتعامل معه على هذا الأساس، كل ذلك يساعده على حماية نفسه من الأذى والاستنزاف ويجعله أقدر على تقييم العلاقة وفهمها.
فالاستنزاف، وفق أبو خضر، يبدأ عندما يمنع الشخص من التعبير عن شعوره وعندما يفقد الراحة والأمان ويصبح حذرا جدا في كلامه وتصرفاته وأيضا عندما لا يجد التعاطف والتقدير من الآخر تجاه مشاعره.
وترى أبو خضر، أن الحل ليس التخلص من العلاقات المستنزفة، لأن ذلك مستحيل، فنحن لا يمكننا العيش وحدنا إذا فكرنا بالابتعاد عن كل ما يؤذينا واعتزلنا الناس، مؤكدة أن الحل يكون بوضع الحدود للأشخاص في حياتنا، فمهم جدا أن يعرف كل شخص حدوده ويعرف إلى أي مدى يمكن أن يشارك الآخرين في مواضيع وأفكار وبعض التفاصيل، كما من المهم تحديد مواقع الأشخاص بالنسبة لنا، ومعرفة ما لنا من حقوق، فوعينا بأفكارنا ومشاعرنا هو الطريقة لحمايتنا نفسيا من الاستنزاف.
وتقول خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، إن العلاقات المستنزفة تسبب تعباً نفسياً وعاطفياً نتيجة للصراعات المتكررة ونقص التفاهم، وللتحدث بفعالية ينبغي التأكد من فهم الشخص الذي يجلس أمامنا وتجنب استخدام المصطلحات المعقدة واللغة الغامضة، والاستماع جيدا بانتباه لما يقوله الشخص الآخر.
كل ذلك، يعزز التفاهم المتبادل، وخصوصا مع استخدام لغة الجسد والعبارات الإيحائية، مثل الرأفة والتعاطف للمساعدة على تسهيل الحوار. وطرح الأسئلة المفتوحة لأنه يشجع على التفكير وتوضيح الأمور بشكل أفضل، كذلك الاستماع للتعليقات والاقتراحات.
ووفق ابراهيم، يجب أن نتجنب التحيز وألا نحكم على الشخص بناءً على معلومات مسبقة أو افتراضات وأن نحاول فهم وجهة نظره بشكل عادل. ويجب أن نتحدث برفق لأنه قد تكون المواضيع حساسة، لذا نحاول التحدث بلطف ورفق، ومن المهم أن نكون واضحين في التعبير عن أنفسنا عند الحاجة، لأن ذلك يسهم في تحسين فهم الشخص الآخر لنا ويقلل من الارتباك أو الاستبعاد في التواصل.
ومن المهم ألا ننسى قيمة الحدود، فمن الضروري أن نكون واثقين من حقوقنا وحدودنا الشخصية. وعلينا ألا ندع الآخرين يتجاوزون ذلك، ونتواصل بوضوح إذا كنا نشعر بأن الأسئلة أو التعليقات تتجاوز الخطوط الحمراء، فلا نتردد في التعبير عن ذلك بلباقة.
الى ذلك، التفكير في نوايا الآخرين، فقد يكون هناك تفسيرات أخرى لتصرفات الأشخاص وناتجة عن انفعالاتهم أو تفهم خاطئ، وإذا كنا نشعر بأننا بحاجة إلى مساعدة أو دعم، فلا نتردد في طلب المشورة من الأصدقاء الموثوقين أو المحترفين المختصين.

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