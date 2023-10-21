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عملاق التكنولوجيا الروسي يتوسع إلى دبي

10/21/2023 4:50:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن Yango، تطبيق نقل الركاب الذي تملكه وتديره مجموعة التكنولوجيا الروسية Yandex، عن خطط لإنشاء مكتب عمليات عالمي في الإمارات.

وسيتم افتتاح المنشأة في وقت لاحق من هذا العام، ومقرها في مدينة دبي للإنترنت، التي طورتها مجموعة TECOM، مشغل مجمع الأعمال في دبي، وفقا لبيان صادر عن Yango يوم الأربعاء.

وقالت الشركة: "إن الخطوة الإستراتيجية لإنشاء مكتب العمليات العالمي لـYango تمثل علامة فارقة مهمة للإشراف على عمليات خدماتها التي لا تعد ولا تحصى".

وأشارت الشركة إلى أن العمليات تشمل Yango لخدمات نقل الركاب، ومزود حلول التوصيل Yango Delivery، وYango Tech، التي تقدم تقنيات خاصة لتجار التجزئة للانتقال إلى إطار التجارة الإلكترونية. وسيتم إضافة مبادرات أخرى في وقت لاحق، وفقا للشركة.

وقال أديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال: "إن بيئة الأعمال التقدمية والصديقة للابتكار في دبي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الاستراتيجي تجعل منها الخيار الأمثل لـYango للشروع في توسع عالمي وفي مدينة دبي للإنترنت".

ويعمل Yango، الذي يعرف سابقا باسم Yandex Taxi، حاليا في أكثر من 20 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة خدمة نقل الركاب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويتم تشغيل الشركة الأم لـYango من قبل Ridetech International ومقرها هولندا، وهي تابعة لـYandex NV، الشركة القابضة المسجلة في هولندا لمجموعة Yandex الروسية لتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن Yandex قسّمت مؤخرا عملياتها الروسية والأجنبية إلى أعمال منفصلة.
RT

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