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ماسك يعلن عن خدمات جديدة مدفوعة على منصة X

10/21/2023 4:50:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم الجمعة، إن الشركة ستطلق مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين.

وقال ماسك إن المستوى الأول سيكون "بتكلفة أقل مع جميع الميزات، ولكن هناك تواجد كثيف في الإعلانات"، في حين أن الآخر سيكون "أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات".

وأعلنت منصة "X" هذا الأسبوع، أنها ستبدأ اختبارًا يفرض على المستخدمين دولارًا واحدًا سنويًا في نيوزيلندا والفلبين من أجل "النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى".

وقالت الشركة إنه جزء من برنامج مصمم لمحاربة البريد العشوائي ونشاط الروبوتات، كما أن أولئك الذين يقومون بإلغاء الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المشاركات.

ومن غير الواضح ما إذا كان الاشتراك السنوي بقيمة دولار واحد هو أحد مستويي الاشتراك الجديدين اللذين يشير إليهما إيلون ماسك.

وتمتلك شركة التواصل الاجتماعي بالفعل خدمة اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا تسمى X بريميوم Premium، يسمح للمشتركين فيه بالحصول على العلامة الزرقاء على حساباتهم، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل القدرة على تحرير المنشور.

ومنذ استحواذه على تويتر في أكتوبر 2022 وتغيير علامته التجارية إلى X، أجرى ماسك تغييرات شاملة، بما في ذلك إجراء خفض في موظفي الثقة والسلامة وإزالة علامة الاختيار الزرقاء من الحسابات غير المدفوعة.

وساعدت علامة التوثيق الزرقاء المستخدمين على تحديد الحسابات الحقيقية التابعة لشخصيات عامة، كما أعاد ماسك أيضًا الحسابات المحظورة مسبقًا على المنصة.

وأخافت هذه التغييرات المعلنين. وفي يوليو، قال ماسك إن التدفق النقدي لشركة X لا يزال سلبيًا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبًا إلى جانب "الديون الثقيلة".

ويمكن أن تكون الاشتراكات الجديدة بمثابة محاولة لتحسين الوضع المالي للشركة وفتح مصادر إيرادات جديدة. العربية

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