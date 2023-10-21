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القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالأسرة بالكرك

10/21/2023 4:50:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألقت قوة أمنية القبض على شخص أقدم مساء اليوم، على إضرام النار بمركز للعناية بالاسرة في منطقة الثنية في الكرك، وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقا.
وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إحدى الدوريات العاملة وأثناء قيامها بواجبها لاحظت اشتعال النيران بمبنى المركز، وفور وصولها للمكان لاحظت أحد الأشخاص يخرج من المبنى وبحوزته أداة حادة وحاول الفرار فتمت ملاحقته والقبض عليه وكان يحمل أداة حادة بيده وتبين بأنّه يحمل عددا من القيود الجرمية، وضُبطت بحوزته مواد مخدرة.
وأضاف أن الحريق أحدث أضرارا مادية في أجزاء من المركز وتم التعامل معه من قبل كوادر من الدفاع المدني مباشرة دون وقوع أية إصابات بشرية، وبوشرت التحقيقات.
وأكد الناطق الإعلامي، ضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يبث أو ينشر من خطاب، مشددا على ضرورة الابتعاد عن كل ما قد يقود إلى التحريض على مثل هذه الأفعال التي لا تمثل ديننا ولا أخلاقنا ولا تمثل عموم الاردنيبن، وتلحق الضرر بالمجتمع، وبمؤسسات مجتمعية تقوم على خدمة للمواطنين والعناية بأسرهم.

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