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الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري

10/21/2023 4:50:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجاء الاتصال، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران ضرورة ضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

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