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أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

10/21/2023 4:50:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء يوم الاثنينمعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 16 وفي مرتفعات الشراة 25 - 14، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 19، وفي الأغوار الشمالية 34 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.-(بترا)

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