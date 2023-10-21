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إسرائيل تطلب من رعاياها مغادرة الأردن فورا

10/21/2023 4:50:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، الإسرائيليين بمغادرة الأردن ومصر فورا والامتناع عن السفر إلى المغرب.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه دول عربية وإسلامية وأجنبية تظاهرات كبيرة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء.

وقد تسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين باستشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

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