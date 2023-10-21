إسرائيل تطلب من رعاياها مغادرة الأردن فورا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب مجلس الأمن
القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، الإسرائيليين بمغادرة الأردن ومصر فورا والامتناع
عن السفر إلى المغرب.
يأتي ذلك في وقت
تشهد فيه دول عربية وإسلامية وأجنبية تظاهرات كبيرة ضد العدوان الإسرائيلي على
قطاع غزة.
ويواصل جيش
الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، مما
أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء.
وقد تسبب
العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين باستشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر
من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.
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