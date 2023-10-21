الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام
التاريخ
10/21/2023 4:50:22 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر جلالة
الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في
قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.
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