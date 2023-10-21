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الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

10/21/2023 4:50:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.

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