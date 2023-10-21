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العفو الدولية: يجب التحرك لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة

10/21/2023 4:50:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الجمعة، أن عائلات بأكملها استشهدت في غزة بقصف للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها وثقت أدلة دامغة على جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أنها“وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين”.
وأضافت مأنه“يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب”.
وأردفت أن“نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.
وأوضحت أن“القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات”.
وشددت:“الحصار الإسرائيلي غير القانوني حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة، كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فورا حظرا شاملا على الأسلحة نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي”.

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