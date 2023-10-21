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‏الأونروا: تلقينا بلاغا بإخلاء 5 مدارس في قطاع غزة

10/21/2023 4:50:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تلقت بلاغا من الاحتلال الإسرائيلي يفيد بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة.
وأكدت ‏الأونروا، أن المنشأت التابعة لها لم "تعد آمنة"، في وقت يشهد القطاع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وسط حصار كامل .
ووجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق نداء عاجلا، بعد تلقيها تهديدا من الاحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، والمطالبة بالاخلاء الفوري للمستشفى.
وذكرت الجمعية، أن المستشفى يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.
وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني.

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