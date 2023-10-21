رفض إخلاء مستشفى القدس في غزة بعد تهديد إسرائيلي بقصفه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناشد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل ، المؤسسات الدولية من أجل وقف تهديدات جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس.
وقال جبريل: "أخذنا قرارا بعدم إخلاء مستشفى القدس في غزة"، مضيفا: لا يوجد أي مكان لإخلاء المستشفيات ونقل المصابين في غزة.
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة أنه تلقى تهديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة ومطالبة "بإخلاء فوري" للمستشفى، الذي يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض و12 ألف مدني نازح.
ووجّه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، قائلا "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".
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