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رفض إخلاء مستشفى القدس في غزة بعد تهديد إسرائيلي بقصفه

10/21/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناشد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل ، المؤسسات الدولية من أجل وقف تهديدات جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس.
وقال جبريل: "أخذنا قرارا بعدم إخلاء مستشفى القدس في غزة"، مضيفا: لا يوجد أي مكان لإخلاء المستشفيات ونقل المصابين في غزة.
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة أنه تلقى تهديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة ومطالبة "بإخلاء فوري" للمستشفى، الذي يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض و12 ألف مدني نازح.
ووجّه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، قائلا "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

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