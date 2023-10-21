وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي

وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي
التاريخ
10/21/2023 4:50:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة، مطالبة باحترام القانون الدولي.
وأكدت جولي التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمحتاجيها في غزة.
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