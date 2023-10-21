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وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي

10/21/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة، مطالبة باحترام القانون الدولي.
وأكدت جولي التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمحتاجيها في غزة.

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