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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 4100 شهيدا

10/21/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت حصيلة ضحايا الشهداء في قطاع غزة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستمر، منذ 7 أكتوبر، إلى أكثر من 4137 شهيدًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة التابعى لحركة حماس، اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة".
وبحسب الوزارة فإن "16 شهيدا وعشرات الجرحى" ارتقوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس.-وكالات

وأشار البيان إلى وجود 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 720 طفلا.

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