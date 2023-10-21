ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 4100 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة ضحايا الشهداء في قطاع غزة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستمر، منذ 7 أكتوبر، إلى أكثر من 4137 شهيدًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة التابعى لحركة حماس، اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة".
وبحسب الوزارة فإن "16 شهيدا وعشرات الجرحى" ارتقوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس.-وكالات
وأشار البيان إلى وجود 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 720 طفلا.
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