حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية على الحدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت الحدودية بالصواريخ، موقعا عدة إصابات بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله في بيان إن العملية جاءت ردا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم الخميس وأدى إلى مقتل الشاب ربيع البقاعي.
وعن حصيلة الهجوم، قال حزب الله إن "حصيلة كمين برانيت سبعة إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين".-(وكالات)
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