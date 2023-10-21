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حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية على الحدود

10/21/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت الحدودية بالصواريخ، موقعا عدة إصابات بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله في بيان إن العملية جاءت ردا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم الخميس وأدى إلى مقتل الشاب ربيع البقاعي.
وعن حصيلة الهجوم، قال حزب الله إن "حصيلة كمين برانيت سبعة إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين".-(وكالات)

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